Salvini multato di 400 euro: a Benevento non ha indossato la mascherina (Di sabato 29 agosto 2020) Il sindaco Clemente Mastella aveva avvisato il leader leghista sulla manifestazione del 25 agosto: «Non autorizzata e senza il rispetto delle regole anti-Covid» Leggi su ilsecoloxix

LaStampa : Salvini multato di 400 euro: a Benevento non ha indossato la mascherina - rtl1025 : ?? 'Il leader della Lega, Matteo #Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incon… - fattoquotidiano : Benevento, Salvini in città senza mascherina né distanziamento. Mastella: “Sarà multato” - g_scanniello : Salvini multato di 400 euro: a Benevento non ha indossato la mascherina - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e n… - infoitinterno : Salvini multato di 400 euro: a Benevento non ha indossato la mascherina -