Salvini crede nel colpaccio in Puglia: 'L'aria è buona'. Ai candidati della Lega: 'Scaldate i cuori dei baresi' (Di sabato 29 agosto 2020) E' terminato intorno alle 16 il tour di Matteo Salvini a Bari. Questa mattina il leader della Lega dopo aver preso parte agli 'Stati generali della scuola' - incontro con docenti e famiglie - ha ... Leggi su baritoday

Cristina130461 : @linotipya @matteosalvinimi Lei crede nella coerenza di Salvini? Può? Non può? ?? Io le consiglierei di cercare un p… - infoitinterno : Salvini crede nel colpaccio in Puglia: 'L'aria è buona'. Ai candidati della Lega: 'Scaldate i cuori dei baresi' - baritoday : Salvini crede nel colpaccio in Puglia: 'L'aria è buona'. Ai candidati della Lega: 'Scaldate i cuori dei baresi'… - castell32082033 : RT @008MORI: @MassimGiannini @catlatorre Si ricordi che il 90% degli agenti in Italia votano per la destra, quindi non può aspettarsi una… - 008MORI : @MassimGiannini @catlatorre Si ricordi che il 90% degli agenti in Italia votano per la destra, quindi non può aspe… -