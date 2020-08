"Salvini capitan Gaglioffo? Basta, avete una paura fottuta di perdere". Becchi a valanga contro i grillini (Di sabato 29 agosto 2020) "Io ho votato quattro sì al taglio dei parlamentari, poi tu vota come vuoi. E ci siamo capiti". Tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle gira un video di Matteo Salvini, accusato di predicare bene in tv (Sì al referendum) e razzolare male in piazza tra i suoi elettori, lontano dai riflettori (in realtà, ripreso dai telefonini). E allora ci pensa Paolo Becchi a mettere in riga i grillini, condividendo lui stesso il video di un pentastellato che definisce il leader leghista "capitan Gaglioffo". "E no, non ci sto - è l'accusa dell'editorialista di Libero -. Voi che siete diventati il vero partito della casta, che vi siete incollati a quella cazzo di poltrona, attaccate chi vota No. avete solo una paura fottuta ... Leggi su liberoquotidiano

Votando sì al referendum sul taglio dei parlamentari, il Pd si condanna all’auto-affondamento. Avvantaggiando (e rianimando) un M5s in crisi nera È un po’ come il dilemma del prigioniero, quello in ...

