'Saluti romani al camerata Reina': il lugubre striscione degli ultras della Lazio La solita vergogna di una parte ristretta della tifoseria che cerca di strumentalizzare politicamente la Lazio e vuole dare una coloritura politica ad una intera comunità nella quale i fascisti sono ...

«Saluti romani camerata Reina». Recita così uno striscione appeso nella notte a Roma da ultras della Lazio, che hanno voluto accogliere il nuovo portiere Pepe Reina con una frase di stampo fascista. I ...Reina alla Lazio, il portiere spagnolo che in Italia ha indossato la maglia di Napoli e Milano è già in ritiro con il resto della squadra ad Auronzo, sulle Dolomiti. Non ha quindi potuto vedere l’acco ...