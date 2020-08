Salerno, rifiuti sanitari tra gli scogli della litoranea cittadina (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Anche rifiuti sanitari (flaconi e laccio emostatico) tra gli scogli di via Allende, sulla litoranea cittadina. Il bilancio del giorno del gruppo ‘Voglio un Mondo Pulito’ conta circa 100 chilogrammi di immondizia “tirata su da scogli e spiaggia, come capita oramai da quasi ogni giorno tre mesi a questa parte” ammette sconsolato, il fondatore attivista Ciccio Ronca. “E’ frustrante accorgersi che non cambia niente. Puliamo ma poi troviamo sempre colmo di rifiuti. Ora basta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Una minaccia per l'ambiente e non solo - aSalerno_it : #salerno Consumano e via, cafoni al Self H24 di Pastena: rifiuti abbandonati ogni giorno - NTR24 : Rifiuti, Pedicini (FdI): ‘Non siamo sversatoio di Napoli e Salerno. Tuteliamo il Sannio’ -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno rifiuti Salerno, fallisce società di gestione rifiuti: 29 indagati LaPresse Aborto e Ru486, Beatrice Fazi: “Un buco nero nel quale muore anche una parte di te”

Moglie felice, mamma di quattro figli, attrice di successo. Ma nel passato di Beatrice Fazi c’è anche una profonda ferita che di tanto in tanto riprende a sanguinare. A vent’anni, ragazza di provincia ...

Rifiuti, Pedicini (FdI): ‘Non siamo sversatoio di Napoli e Salerno. Tuteliamo il Sannio’

“Negli ultimi mesi, quasi come per magia, la provincia di Benevento è stata invasa da numerose richieste d’autorizzazione per la realizzazione di impianti per il trattamento dell’umido. L’ultima in or ...

Moglie felice, mamma di quattro figli, attrice di successo. Ma nel passato di Beatrice Fazi c’è anche una profonda ferita che di tanto in tanto riprende a sanguinare. A vent’anni, ragazza di provincia ...“Negli ultimi mesi, quasi come per magia, la provincia di Benevento è stata invasa da numerose richieste d’autorizzazione per la realizzazione di impianti per il trattamento dell’umido. L’ultima in or ...