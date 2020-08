“Roxi… il video è fuori” Marina di Ginosa (Di domenica 30 agosto 2020) Di seguito il comunicato: A questo progetto Noemi Sarcinella,ballerina e coreografa tarantina che insegna in ben dieci scuole del territorio pugliese, ha ideato la coreografia sulla musica di Sacha Forestieri , cantante e portento di Marina di Ginosa Hanno partecipato le ballerine della Step to dance che hanno ballato sulle note di questo pezzo fino allo sfinimento ma sempre col sorriso sulle labbra, amando ciò che stavano facendo : ballare. I due si sono conosciuti da poco,ma sin da subito tra di loro si è creata una bella sinergia e stanno lavorando già ai prossimi lavori da realizzare insieme promuovendo la nostra amata Puglia . Per questo si ringraziano Miriana Simone, Stefany Galli e Martina Cazzato. Fonte di ispirazione di questo brano è stata Noemi Mannino che si è trasformata in ... Leggi su noinotizie

