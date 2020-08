Romulus: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di sabato 29 agosto 2020) Sky Italia ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv incentrata sull’antica Roma e le sue leggende: stiamo parlando di Romulus. Per la prima stagione dello show sono stati commissionati 10 episodi dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. A occuparsi della serie tv sia nel ruolo di showrunner che nei panni del regista sarà Matteo Rovere. Quest’ultimo ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto, rilasciando una dichiarazione in cui svela alcune delle cose che ci aspettano nell’approfondire tale storia; di seguito le parole ufficiali: “Romulus è una storia di sentimenti, fratellanza, coraggio e paura. È un grande ed epico affresco, una ricostruzione estremamente realistica degli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma. Ma ... Leggi su termometropolitico

Alcune ore fa Sky ha diffuso in rete l’epico teaser trailer di Romulus, la serie creata da Matteo Rovere, già regista di Il Primo Re. Creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, la nuova serie dal ti ...

Il drama d'ambientazione storica di Matteo Rovere in onda su Sky e in streaming su NOW TV a novembre. È un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dèi, un mondo dal quale sorgerà tutt ...

