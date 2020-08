Romina Power parla della sua malattia: “Ho passato un’estate a letto” (Di sabato 29 agosto 2020) Romina Power è sicuramente una delle artiste più amate e apprezzate da diverse generazioni. In una recente intervista la cantante italo-statunitense ha parlato di uno dei momenti sicuramente più difficili della sua vita, quando dopo un viaggio fu colpita da una grave malattia. Confessandosi nell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex moglie di Albano Carrisi ha affrontato tanto argomenti che riguardano sia la sua carriera e la sua vita privata. Romina Power, come sempre spontanea a aperta, ha rivelato un segreto riguardante la sua salute. Un argomento del quale negli anni non aveva mai parlato. Romina Power e le conseguenze della sua ... Leggi su velvetgossip

castell32082033 : RT @lazampa: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power @fulviocerutti - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - zazoomblog : Loredana Lecciso avrebbe fatto pace con Romina Power: cosa è successo a Cellino San Marco - #Loredana #Lecciso… - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - FabianaSenator : RT @federicacaladea: Amica mi manda un vocale in cui urla tutta la sua disperazione per essere ulteriormente ingrassata e mi fa: continuo a… -