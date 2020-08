Romania, assemblaggio camion: presentato il progetto Iveco per la nuova fabbrica (Di sabato 29 agosto 2020) Il 25 agosto 2020 ha avuto luogo nella località Petresti, provincia Dambovita, Romania, l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione di una fabbrica Iveco di assemblaggio camion, con la partecipazione del premier romeno Ludovic Orban, del ministro dell’economia, energia e imprenditoria, Virgil Popescu, del ministro della difesa, Nicolae Ciuca, del ministro dei trasporti, infrastruttura e comunicazioni, Lucian Bode e dell’ambasciatore di Romania in Italia, George Bologan. L’evento rappresenta un primo passo nella realizzazione della commessa aggiudicata dall’azienda italiana per fornire al Ministero romeno della Difesa Nazionale oltre 2.900 camion ad alta mobilità. Le condizioni di off-set del contratto prevedono che 80% del ... Leggi su ildenaro

