Roma, tutti negativi i tamponi del secondo giro (Di sabato 29 agosto 2020) La Roma ha effettuato il secondo giro di tamponi a squadra e staff Dopo i casi di Covid-19 dei giorni scorsi di Mirante e Carles Perez, e quelli di ieri di Kluivert e Bruno Perez, la Roma ha svolto un secondo giro di tamponi per evitare ulteriori contagi. Come riportato da Sky Sport, il risultato degli esami sarebbe negativo per tutto il gruppo: squadra, allenatore e staff. Alle 18.00, quindi i giallorossi torneranno ad allenarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E' stato diramato poco fa il consueto bollettino dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sull'evoluzione della pandemia di Coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore. Eccolo nel dettagli ...

Roma: tamponi negativi per squadra,partono allenamenti

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il secondo ciclo di tamponi per il Covid-19 a cui si sono sottoposti questa mattina i giocatori della Roma è risultato negativo per tutti. La squadra di Paulo Fonseca può quind ...

