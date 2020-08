Roma, tamponi tutti negativi. Dopo la paura, Fonseca può ricominciare il lavoro (Di sabato 29 agosto 2020) Il secondo ciclo di tamponi per il Covid-19 a cui si sono sottoposti questa mattina i giocatori della è risultato negativo per tutti. La squadra di Paulo Fonseca può quindi cominciare regolarmente la ... Leggi su leggo

