Roma, tamponi negativi: iniziano gli allenamenti (Di sabato 29 agosto 2020) Sospiro di sollievo per la Roma di Paulo Fonseca. Dopo i due positivi di ieri, Kluivert e Bruno Peres, che si aggiungevano agli altri quattro scoperti nei giorni scorsi, Mirante e Carles Perez in ... Leggi su gazzetta

angelomangiante : Oggi era in programma alle 18.00 il primo allenamento della nuova stagione per la Roma a Trigoria. Annullato tutto… - Giorgiolaporta : Ci hanno sequestrati per 9 ore sotto il sole per fare un #testrapido. C’era gente di 80 anni in fila senza un bagno… - Giorgiolaporta : Sceso dall’aereo a #Roma da un paese fortemente a rischio, nessuno mi ha fatto #tamponi o test rapidi per sapere se… - LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Su 13mila tamponi oggi nel Lazio 171 casi, 103 sono a Roma. Zero decessi' “Su 13 mila tampon… - walterospi : RT @Gazzetta_it: Roma, tamponi negativi: riprendono gli allenamenti, l'ultimo di Kolarov? -