Roma, la scuola che “ha fatto del Covid un’occasione di innovazione”. La dirigente mostra i nuovi spazi: “Parlare di caos totale è esagerato” – Video (Di sabato 29 agosto 2020) Tra le scuole Romane che si stanno preparando al nuovo anno scolastico, ilfattoquotidiano.it – nell’ambito del viaggio tra gli istituti in vista della riapertura – ha fatto visita all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Giorgio Ambrosoli’. 1000 studenti e tre sedi tra Centocelle e Torre Maura. Incontriamo la dirigente scolastica Anna Messinese, nella sede di Torre Maura. “Noi in una fase ampiamente precedente la pandemia ci stavamo organizzando per una didattica alternativa, quindi la questione del distanziamento è andato a coincidere con il progetto di rinnovamento didattico”. Sei classi allestite “con le nostre finanze per realizzare ‘l’aula aumentata’ allestita con schermi, pc e i-pod connessi in rete, per la didattica 4.0”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

