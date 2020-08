Roberto Longhi: scherzo manzoniano, divinare Velázquez (Di domenica 30 agosto 2020) Nel 1950 Roberto Longhi destina a una sede privilegiata, il primo numero di «Paragone Arte», lo scritto con l’attribuzione a Diego Velázquez di un piccolo dipinto conservato a Roma, nella collezione dell’‘Aurora’, in palazzo Pallavicini-Rospigliosi. Titola l’opera, vedremo perché, La rissa all’Ambasciata di Spagna. Poche pagine prima, a seguire l’editoriale della rivista da lui fondata, splendono le Proposte per una critica d’arte, in cui Longhi accoglie «l’impegno assunto da Manzoni nel 1822: “Io faccio quel che posso per penetrarmi nello … Continua L'articolo Roberto Longhi: scherzo manzoniano, divinare Velázquez proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Roberto Longhi: scherzo manzoniano, divinare Velázquez

La Ragazza con l'orecchino di perla ha vent'anni: «la Lettura» la racconta

Classici non si nasce, si diventa, attraversando i secoli e le ardue sentenze dei posteri. Perché un classico non è qualcosa di polveroso e di intoccabile, bensì è un corpo culturale vivo, animato, cu ...

Fondi alle scuole paritarie e contributi all’edilizia di culto, gli atei interrogano i candidati

L’Unione atei agnostici e razionalisti, attraverso il delegato di Imola e Castel San Pietro, Roberto Vuilleumier (nella foto), ha ... Ezio Roi e Andrea Longhi, c’è innanzitutto il tema dei ...

