Ritorno a scuola? Meglio di no. La maggior parte degli studenti è favore della didattica mista – Il sondaggio (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Si avvicina il momento del Ritorno a scuola in presenza. Un Ritorno ai tempi del Coronavirus che ancora non convince tutti. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca mette in dubbio che potrebbe accadere davvero e l’associazione del trasporto pubblico locale Astra lancia l’allarme sulle difficoltà e i disagi causati della riduzione nell’offerta di trasporto. Un’altra incognita riguarda poi il comportamento che gli studenti adotteranno in classe rispetto alle norme anti-contagio del ministero. Una domanda a cui ha cercato di rispondere Skuola.net con un sondaggio fatto su un campione di circa 5mila studenti. Le mascherine In media 2 su 3 studenti si ... Leggi su open.online

Le nuvole che si addensano sulla ripresa dell’anno scolastico sembrano non finire mai. Non c’è solo il problema della gestione degli eventuali contagi, l’incognita della consegna dei banchi monoposto ...

Kit anticovid per ogni studente e ingressi scaglionati: così ripartirà la scuola a Castello

Kit anticovid per ognuno degli oltre 1.500 alunni del Comprensivo, pasti consumati in classe, ingressi scaglionati al massimo di 15 minuti per classe, lezioni in presenza e non in sedi distaccate, nie ...

Le nuvole che si addensano sulla ripresa dell'anno scolastico sembrano non finire mai. Non c'è solo il problema della gestione degli eventuali contagi, l'incognita della consegna dei banchi monoposto ...