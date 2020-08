Ritorno a Scuola, Crisanti Disapprova Le Scelte del Rientro: “Scuola Sarà Detonatore di Contagi, Avrei Agito Così” (Di sabato 29 agosto 2020) Intervistato durante la trasmissione Omnibus di La7, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Virologia dell’università di Padova, contesta le Scelte governative per il Rientro a Scuola. “La Scuola può essere un Detonatore per l’aumento dei Contagi. Non è una caso che ci sono tutte queste preoccupazioni. Sono state più o meno suggerite delle misure per prevenirlo. Io penso che forse sarebbe valsa la pena fare una prova a campione, ovvero vedere se queste misure funzionavano in diverse scuole di diverso grado di una provincia. Avrei monitorato i casi con tamponi a tappeto a studenti e alle famiglie e poi se aumentava la trasmissione”. Leggi su youreduaction

Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - bendellavedova : Alcuni insegnanti rifiutano ritorno a scuola? Penso abbiano tutto il diritto di chiedere sicurezza dal punto di vis… - ParmaPsi : RT @PartSocialista: #Scuola, @orizzontescuola intervista il Presidente della Commissione Cultura del #Senato, @NenciniPsi: “governo interve… - stregabacheca : RT @idealo_it: ?? ALLARME GIVEAWAY: partecipa al nostro gioco a premi #idealoBackToSchool! ?? ?? Qui la nostra pagina #idealoBackToSchool ?? h… - bellarkestars : mi sta salendo un’ansia per il ritorno a scuola e per il quinto anno di liceo che non avete idea -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Scuola Rientro a scuola e Coronavirus, le scienziate: vantaggi superano rischi Corriere della Sera Stati Generali della Scuola a Bari, Salvini: «No a mascherine e plexiglass in classe». «In Puglia la Lega sarà partito più scelto»

BARI - «La Lega sta incontrando famiglie, presidi, studenti, professori: le nostre e le loro richieste sono chiare, avere certezza su rientro a scuola; stabilizzazione dei troppi insegnanti precari, c ...

Come andranno le cose a Settembre

Intervistando la dirigente del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, la prof.ssa Elisa Colella ha espresso con puntualità le azioni intraprese al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno scol ...

BARI - «La Lega sta incontrando famiglie, presidi, studenti, professori: le nostre e le loro richieste sono chiare, avere certezza su rientro a scuola; stabilizzazione dei troppi insegnanti precari, c ...Intervistando la dirigente del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, la prof.ssa Elisa Colella ha espresso con puntualità le azioni intraprese al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno scol ...