Rinnovo Juwara, arriva il prolungamento fino al 2024. Il comunicato ufficiale sull'intesa tra l'attaccante e il club felsineo Musa Juwara ha prolungato il proprio accordo con il Bologna. Il giocatore – si legge sulla nota ufficiale diramata dalla società – ha trovato un'intesa su base quadriennale, fino al 2025. Ecco il comunicato del club: «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Musa Juwara per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024». Il giocatore resta in rossoblù dopo essere cresciuto nel Chievo Verona.

A segno a San Siro nel 2-1 in rimonta contro l'Inter, Musa Juwara è stato premiato dal Bologna: nuovo contratto della durata di 4 anni. Nel 2016 l'arrivo in Italia a bordo di un barcone.