Riapertura scuole, Di Maio conferma: ”Si ripartirà il 14 settembre” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Ministro Luigi Di Maio durante il Giffoni Film Festival annuncia la ripartenza delle scuole: ”Diritto all’istruzione fondamentale” Dopo più di cinque mesi di assenza dai banchi di scuola, si è finalmente pronti a tornare allo studio. Dopo i tanti dubbi legati al nuovo rialzo dei contagi in Italia(più di 1400 nuovi casi ieri) viene confermata la Riapertura delle scuole. A rassicurare famiglie e docenti è il Ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio, che durante il Giffoni Film Festival conferma: ”La Ministra Lucia Azzolina ed il governo hanno tranquillizzato famiglie, insegnanti e studenti poiché la scuola riparte il 14 settembre e lo farà in totale sicurezza”. Parole importanti quelle del ... Leggi su bloglive

