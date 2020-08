Rete unica, Patuanelli “Allo Stato la regia degli investimenti” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Rete unica di telecomunicazioni “alla fine, completati i vari tasselli, oltre alla fibra ottica dovrà includere anche 5G, data center e server di prossimità”. Lo dice in un’intervista al Sole 24 Ore il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.“Sappiamo che Tim aveva necessità di mantenere l’assetto azionario di maggioranza e ciò sarà eventualmente determinato dal valore degli asset conferiti – spiega Patuanelli -, ma al tempo stesso l’interesse del governo è garantire un percorso che porti a una Rete con una governance blindata in base alla quale l’indirizzo degli investimenti sia deciso dal pubblico attraverso Cassa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

