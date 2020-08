Renzi sgancia la bomba Mes su Palazzo Chigi (Di sabato 29 agosto 2020) Matteo Renzi sgancia la bomba del Mes sul premier Giuseppe Conte. Le forze di maggioranza in fermento in un momento particolarmente delicato. Arrivano quasi come un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni di Matteo Renzi sul Mes. Nel corso di un’intervista ai microfoni de la Repubblica, il leader di Italia Viva ha mandato un chiaro messaggio al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a prendere una posizione. Le dichiarazioni di Renzi sul Mes agitano il governo Renzi vuole il Mes, e questa non è una novità, anzi, lo ha sempre dichiarato pubblicamente anche in occasione dei suoi interventi in Aula. A sorprendere sono i tempi e i modi del nuovo messaggio a Conte. Renzi parla dai giornali e lo fa in un momento delicatissimo per il ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Renzi sgancia la bomba Mes su Palazzo Chigi -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi sgancia Renzi sgancia la bomba Mes su Palazzo Chigi News Mondo Renzi e Calenda, fratelli coltelli

So distinguere tra Calenda e Renzi. Nonostante essi abbiano in comune due elementi di rilievo: l’ego ipertrofico e una collocazione politica in senso lato centrista, la quale - bon gré, mal gré, i due ...

So distinguere tra Calenda e Renzi. Nonostante essi abbiano in comune due elementi di rilievo: l’ego ipertrofico e una collocazione politica in senso lato centrista, la quale - bon gré, mal gré, i due ...