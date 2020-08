Renzi al Pd, mai alleanza strutturale con grillini (Di sabato 29 agosto 2020) "Lo dico al Pd: noi non saremo mai quelli dell'alleanza strutturale coi grillini". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, durante un evento elettorale a Firenze. Riferendosi alla vicenda che riguarda l'aeroporto del capoluogo toscano, Renzi ha aggiunto che l'emendamento dei grillini contro l'aeroporto di Firenze non passa; hanno già bloccato abbastanza cose". "Ho sentito di una polemica di Salvini con un ristoratore. Diamo il benvenuto a Salvini in Toscana: noi non diciamo 'prima i toscani' e se pensa di venire qui a dare lezioni sul Coronavirus, sappia che non ci facciamo dare lezioni di buon governo dai lombardi" ha detto Renzi. "Queste elezioni regionali sono fondamentali per la tenuta istituzionale del governo" ha aggiunto. "Noi non abbiamo difficoltà a parlare con Salvini. Se ... Leggi su agi

