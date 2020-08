Reina alla Lazio: “Saluti romani” dei tifosi al portiere – Foto (Di sabato 29 agosto 2020) Reina alla Lazio e i tifosi biancocelesti salutano il nuovo portiere spagnolo con un striscione “Saluti romani camerata Reina” Reina alla Lazio, il portiere spagnolo che in Italia ha indossato la maglia di Napoli e Milano è già in ritiro con il resto della squadra ad Auronzo, sulle Dolomiti. Non ha quindi potuto vedere l’accoglienza che i tifosi laziali gli anni riservato. Ieri sera a Roma, sul viadotto che sovrasta corso Francia, è apparso uno striscione: “Saluti romani camerata Reina!“. È nota la politicizzazione di molti gruppi del tifo biancoceleste che ora ha voluto dare il benvenuto a ... Leggi su bloglive

AntoVitiello : Biennale per #Reina alla #Lazio, a inizio settimana la firma. Il #Milan risparmia i 6 mln lordi dell'ingaggio. - DiMarzio : #Reina in arrivo alla #Lazio: pronto un biennale - CriscuoloBruno : RT @cmdotcom: Striscione fascista per #Reina: la folle accoglienza alla #Lazio FOTO - partenopeppe : RT @cmdotcom: Striscione fascista per #Reina: la folle accoglienza alla #Lazio FOTO - dralesorre : Striscione fascista per Reina: la folle accoglienza alla Lazio FOTO -