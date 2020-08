Reggina, Taibi racconta il colpo Rami: “Abbiamo l’accordo economico, manca l’ultimo passo” (Di sabato 29 agosto 2020) La Reggina sta costruendo un'autentica corazzata in vista della prossima stagione di Serie B.La dirigenza calabrese con a capo il direttore sportivo, Massimo Taibi, ha già messo a segno un colpo importante per la categoria ossia quello di Jeremy Menez al quale si è aggiunto quello di Adil Rami. Il difensore francese vanta esperienze di tutto rispetto, da ricordare quella al Milan e all'Olympique Marsiglia. Il mercato in entrata potrebbe non essere ancora concluso, proprio su questo aspetto si è concentrato il ds granata nel corso di un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com."I primi contatti sono partiti alla fine di giugno, quando tra i vari giocatori ai quali stavo pensando ho deciso di concentrarmi su Rami. Il 2 luglio ho avuto il primo contatto con il suo procuratore Javier ... Leggi su mediagol

