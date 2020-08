Rebus trasporti per gli studenti, 'Nessuno sarà lasciato per strada, ipotesi steward alle fermate' (Di sabato 29 agosto 2020) E' sicuramente uno dei temi più importanti all'ordine del giorno, in vista della riapertura delle scuole, fissata come è noto per il 14 settembre. Tutti i soggetti in campo stanno lavorando per ... Leggi su cesenatoday

Anche Milano si prepara al ritorno a scuola. Gli asili nido e le scuole materne comunali riapriranno a partire da lunedì 7 settembre, mentre primarie e secondarie, a meno di cambiamenti dell'ultimo mi ...

Trasporto scolastico Si rischia il collasso

Tutto dipenderà dagli ingressi e dalle uscite dagli istituti scolastici del Lodigiano. L’inizio e la fine delle lezioni dovranno essere scaglionati il più possibile per permettere agli autobus di viag ...

