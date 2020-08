Reazione a Catena 29 agosto 2020: le Note Vocali vincono 14.375 euro (video) (Di sabato 29 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 29 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le Note Vocali di Caserta, due sorelle e un’amica che si sono allenate tramite Note Vocali sul cellulare…e da qui il nome. Le Note Vocali – Giovanna, Paola e Simona -, al loro secondo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 14.375 euro. Il loro montepremi sale così a 14.375 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è ... Leggi su ascoltitv

zazoomblog : Reazione a Catena puntata 29 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - #Reazione #Catena #puntata… - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 29 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - Jess7510_ : Per rimediare a queste puntate di reazione a catena con intese mosche e senza pathos io mi vado a riguardare quelle… - Mart_y_03 : Sono l’unica a volere la scatola di reazione a catena? #reazioneacatena - chiamatemimatta : come Liorni spamma la rivista di reazione a catena, NESSUNO PROPRIO. -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Il fatto sarebbe avvenuto il 30 marzo durante l’evacuazione di 300 sudcoreani. Secondo uno studio dell’Università di Seoul il contagio sarebbe avvenuto nell’unico posto in cui la giovane si era tolta ...Sono trascorsi ormai molti mesi da quando i programmi tv hanno rinunciato al pubblico in studio per ragioni di sicurezza. Ai tempi del Coronavirus niente applausi, spalti vuoti, silenzi da riempire e ...