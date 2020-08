Realme annuncia nuove funzionalità per il servizio Remote Guard (Di sabato 29 agosto 2020) Realme ha annunciato nuove funzionalità per Remote Guard, il servizio di Parental Control per il monitoraggio dei propri cari. L'articolo Realme annuncia nuove funzionalità per il servizio Remote Guard proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Realme annuncia nuove funzionalità per il servizio Remote Guard -

Ultime Notizie dalla rete : Realme annuncia Madhav Sheth nominato nuovo Ceo di Realme Europa businesspeople.it Cosa possiamo aspettarci da IFA 2020

Edizione 2020 contrassegnata dalle misure anti-covid quella 2020 per l'IFA di Berlino, ma i big della tecnologia ci saranno quasi tutti. Ecco cosa presenteranno Mancano pochi giorni alla International ...

Madhav Sheth è il nuovo CEO di realme Europa

Madhav Sheth è il nuovo CEO di realme Europa. Madhav ricoprirà da oggi la carica di Vicepresidente di realme e Ceo di realme India e Europa e guiderà l’azienda nello sviluppo di strategie di business ...

Edizione 2020 contrassegnata dalle misure anti-covid quella 2020 per l'IFA di Berlino, ma i big della tecnologia ci saranno quasi tutti. Ecco cosa presenteranno Mancano pochi giorni alla International ...Madhav Sheth è il nuovo CEO di realme Europa. Madhav ricoprirà da oggi la carica di Vicepresidente di realme e Ceo di realme India e Europa e guiderà l’azienda nello sviluppo di strategie di business ...