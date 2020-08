Ravello Festival, la prima volta di Muti è sold out (Di sabato 29 agosto 2020) Per la prima volta Riccardo Muti sale sul podio del Ravello Festival. Il concerto, andato sold out, è in programma il prossimo 1° settembre (ore 20.30). Sara’ allora che con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Muti si esibira’ nella sala dell’Auditorium Oscar Niemeyer. L’appuntamento rappresenta uno degli eventi di questa 68esima edizione disegnata dal direttore Alessio Vlad. “Dobbiamo essere tutti grati al lavoro che il Maestro in questi ultimi anni ha dedicato alla formazione dei ragazzi che via via si sono avvicendati ai leggii dell’Orchestra, lavoro che rappresenta uno dei piu’ straordinari risultati musicali della nostra epoca”, ha sottolineato il direttore. Muti alla guida della ... Leggi su ildenaro

Le ultime due settimane di programmazione del Ravello Festival 2020 si aprono con l’attesissimo debutto a Ravello di Riccardo Muti. Martedì 1 settembre (ore 20.30) Muti salirà sul podio della “sua” Or ...

