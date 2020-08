Rave party nell'Astigiano, 290 denunciati (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 29 AGO - I carabinieri di Villanova d'Asti hanno denunciato 290 persone per avere preso parte a un Rave party. Quasi tutti sono giovanissimi residenti in Piemonte e della Lombardia; 43 ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - I carabinieri di Villanova d'Asti hanno denunciato 290 persone per avere preso parte a un rave party. Quasi tutti sono giovanissimi residenti in Piemonte e della Lombardia; 4 ...Si sono conclusi con 290 denunce gli accertamenti dei Carabinieri del comando Provinciale di Asti in merito al rave party non autorizzato dello scorso 5 luglio a San Martino Alfieri, in località Tanar ...