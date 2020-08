Ragazzo positivo a Cortina dopo la Sardegna: 'Ero negativo al tampone, solo dopo mi hanno detto che ci sono 14 giorni di incubazione' (Di sabato 29 agosto 2020) Era risultato negativo al tampon e il Ragazzo di 26 anni tornato a Cortina dopo una vacanza in Sardegna . Sicuro del risultato ha abbracciato la nonna 91enne, stretto mani e continuato la sua vacanza ... Leggi su leggo

globalistIT : - infoitinterno : A Cortina il Summerparty vip finisce con centinaia di tamponi. Il ragazzo positivo (e ora in ospedale): «Il primo t… - infoitinterno : Coronavirus, il ragazzo positivo a Cortina: «Ero negativo al tampone, solo dopo i medici mi hanno detto che ci sono… - nagantonio : RT @DryIce23: Aouar positivo manovra fantascentifica del presidente Agnelli che offrirà al ragazzo l’unica dose di vaccino in suo possesso… - leggoit : #coronavirus, il ragazzo positivo a #cortina: «Ero negativo al tampone, solo dopo i medici mi hanno detto che ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo positivo

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.547 casi di positività, 164 in più rispetto a ieri, di cui 91 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...I ragazzi e il personale scolastico si prepara per il ritorno tra i banchi. In tal senso, il Ministero ha pubblicato l’ordinanza con la quale indica la data del 14 settembre per l’inizio delle lezioni ...