Queste Oscure Materie 2 | trama | cast | anticipazioni serie tv Quando esce

A novembre 2020, durante il palinsesto autunnale BBC sembra avere tutte le intenzioni di pubblicare la seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di Queste Oscure Materie. Il secondo capitolo è basato anch'esso sul romanzo "La Lama Sottile", libro sequel de "La Bussola d'Oro" ed esso conterrà un totale di 8 episodi, tutti dalla durata di circa 60 minuti ciascuno, stesso format della stagione precedente. Le ragioni che stanno dietro la rapidità della produzione del secondo ciclo affonda le radici in ovvie ragioni: l'attrice protagonista, Dafne Keen, ha attualmente 14 anni ed era necessario accelerare i tempi onde evitare che la ragazza cambiasse troppo radicalmente la sua fisicità.

