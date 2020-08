Quattro positivi tra il personale del Mater Olbia, bloccato l'accesso all'ospedale (Di sabato 29 agosto 2020) Tra i contagiati la direttrice generale, Alessandra Falsetti. Sospese tutte le attività fino a martedì per la sanificazione, stanno bene i 40 ricoverati. "Problemi per processare gli esami fatti nei giorni scorsi" Leggi su repubblica

"Tutti coloro che avevano appuntamento per l’esecuzione del tampone nella giornata di domani, dovranno ripresentarsi quando il servizio sarà nuovamente attivo". Il comunicato dell'ospedale Mater Olbia ...Catanzaro - Contagi ancora in salita in Calabria dove ad oggi sono stati effettuati 151.506 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.443 (+11 rispetto a ieri), quelle negative sono ...