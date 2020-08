"Qual è l'emergenza? Lo sapete che...". Sgarbi, "scandalo" in diretta: "Negazionista del coronavirus" | Video (Di sabato 29 agosto 2020) Il "negazionismo" di Vittorio Sgarbi indigna il popolo di Twitter. Colpa del monologo del critico e parlamentare a Stasera Italia sul coronavirus e "l'emergenza che non c'è". Si parte dalla decisione del governo di prolungare lo stato d'emergenza e si arriva fino alla situazione clinica, con parole di fuoco. "Il professor Roberto Rigoli, che oggi è il medico a cui si affida il governatore del Veneto Luca Zaia, dice che siamo di fronte a contagi con numeri molto elevati ma che non richiedono ricoveri né in terapia intensiva né in ospedale", sottolinea Sgarbi mentre intorno a lui tutti scuotano la testa. "Altro che il privilegiato Briatore. Questo signore ha fatto dal 2 giugno al ... Leggi su liberoquotidiano

Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Coronavirus, qual è l'emergenza? Lo sapete che...". Scandalo in diretta: "Negazionista"

Quattro sotto i 5 anni, nessuno tra i 10 e i 19, nessuno! Qual è l'emergenza? Qual è la pandemia? Devo ascoltare Rigoli, Bassetti, Zangrillo, la Gismondo oppure dei teorici che elaborano pensieri ...

