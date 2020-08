Pubblica Amministrazione, allarme Cgia: Gli sprechi pesano il doppio dell’evasione (Di sabato 29 agosto 2020) Le inefficienze nel mondo della Pubblica Amministrazione in Italia peserebbero quasi il doppio dell’evasione fiscale. La tendenza sorprende, ma è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre a fare un raffronto inedito, comparando il mancato gettito che la Pa subisce a causa dell’infedeltà fiscale degli italiani con i costi aggiuntivi che gravano su famiglie e imprese a causa del malfunzionamento dei servizi pubblici. I numeri? Stando ai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coloro che non dichiarano nulla all’Agenzia delle Entrate valgono nel Belpaese circa 110 miliardi di euro all’anno.Un importo “paurosamente elevato che, comunque, appare decisamente inferiore agli oneri che i cittadini e le imprese subiscono in virtù degli sprechi, ... Leggi su ildenaro

