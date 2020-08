Previsioni Meteo: TEMPESTA di fine estate, VIOLENTO MALTEMPO, la rotta (Di sabato 29 agosto 2020) Meteo SINO AL 4 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il MALTEMPO sta mettendo in ginocchio diverse parti del Nord Italia tra piogge torrenziali, potenti temporali e grandine. Ne sono derivanti danni localmente devastanti tra frane ed esondazioni, ma anche per i colpi di vento violentissimi che si sono verificati durante i temporali. I contrasti termici esplosivi sono all’origine di questi temporali a supercella di violenza così inaudita. L’Italia si trova infatti lungo il corridoio nel quale si stanno venendo a scontrare l’aria fresca atlantica con quella ben più calda ed umida di matrice afromediterranea. Le regioni settentrionali sono nel pieno della zona di confluenza, con la Penisola che è spaccata in due, considerando che al Sud le temperature sono ancora in aumento con afa e picchi molto elevati per i ... Leggi su meteogiornale

