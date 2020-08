Prevenzione cardiovascolare: il ruolo della niacina (Di sabato 29 agosto 2020) Prevenzione secondaria cardiovascolare: una nuova meta-analisi invita a riconsiderare un’indicazione residua per la monoterapia con niacina Già relegata alla periferia della pratica clinica, una nuova meta-analisi – pubblicata su “JAMA Network Open” – invita un comitato federale USA a riconsiderare un’indicazione residua per la monoterapia con niacina (vitamina B3) a rilascio prolungato in Prevenzione secondaria… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

AristeaGroup : A settembre un ricco calendario di appuntamenti organizzati da @SIPREC_it e Aristea. Nella prima settimana del mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenzione cardiovascolare Prevenzione cardiovascolare: il ruolo della niacina Corriere Nazionale Prevenzione cardiovascolare: il ruolo della niacina

Già relegata alla periferia della pratica clinica, una nuova meta-analisi – pubblicata su “JAMA Network Open” – invita un comitato federale USA a riconsiderare un’indicazione residua per la monoterapi ...

Ecco perché l’infarto non sempre colpisce anche chi ha grandi placche

Che cos’è un infarto? Spesso lo si descrive attraverso i sintomi, le conseguenze o per i suoi fattori di rischio. Ma la conoscenza dei meccanismi che portano quell’improvviso dolore al torace è ancora ...

Già relegata alla periferia della pratica clinica, una nuova meta-analisi – pubblicata su “JAMA Network Open” – invita un comitato federale USA a riconsiderare un’indicazione residua per la monoterapi ...Che cos’è un infarto? Spesso lo si descrive attraverso i sintomi, le conseguenze o per i suoi fattori di rischio. Ma la conoscenza dei meccanismi che portano quell’improvviso dolore al torace è ancora ...