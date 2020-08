Pomigliano Femminile, ufficiale: ecco il calendario di Serie B 2020/2021 (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPomigliano D’Arco (Na) – Un inizio col botto per il Pomigliano Femminile, che debutterà in Serie B il prossimo 13 settembre contro la retrocessa Tavagnacco. È questo il responso all’uscita del calendario ufficiale per la stagione 20/21. Il club campano sarà impegnato, nel secondo turno, in trasferta a Cesena. Di seguito il calendario completo. 1 giornata (13/09/2020) Rit (24/01/2021) CITTADELLA W. – CHIEVO VERONA W. PERUGIA CALCIO – RIOZZESE COMOPomigliano – TAVAGNACCO PONTEDERA CF – LAZIO W. RAVENNA W. – CESENA ROMA CF – OROBICA VICENZA CF – BRESCIA CF 2 giornata (20/09/2020) Rit ... Leggi su anteprima24

