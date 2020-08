Polizia Berlino scioglie corteo contro norme anti-Covid (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - Berlino, 29 AGO - La Polizia ha sospeso la protesta in corso a Berlino contro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. "La distanza minima non è rispettata ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in migliaia a #Berlino contro le misure anti #Covid. Il corteo è stato poi sciolto dalla polizia per… - Tg3web : A Berlino, mentre il governo costretto dall'aumento dei casi pensa a nuove restrizioni, tornano in piazza gli anti… - HuffPostItalia : Corteo contro misure anti-Covid sciolto a Berlino. La polizia: 'Distanziamento fisico non rispettato' - Adnkronos : #Berlino, protesta contro misure #anticovid: interviene la polizia, un arresto - afrodite1969 : RT @07Emmedi: Berlino: grande manifestazione di protesta contro le misure anti covid bloccata dalla polizia xchè la distanza minima non ven… -