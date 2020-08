Poggiomarino, Falanga: “Voglio una città da amare” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – Una Poggiomarino che torni a piacere ai suoi cittadini, un paese dove si desidera fare ritorno quando si è fuori. Un luogo dove ci si può riconoscere, che si ami senza remore, come si amano tutte le cose di cui ci prendiamo cura. Una Poggiomarino madre che accoglie e cresce è l’idea che Maurizio Falanga vuole immediatamente recuperare. “Sono anni che gli abitanti si sentono estranei al paese e credo che solo attraverso la cura di esso, si possa riscoprire l’amore per Poggiomarino“ afferma il candidato a sindaco del centrodestra che, facendo riferimento al programma elettorale, spiega: “Vogliamo concentrarci su un adeguato progetto di manutenzione ordinaria e non, al fine di rendere la ... Leggi su anteprima24

