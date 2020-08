Pista Lunga – La Nazionale senior in ritiro a Livigno (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo una pausa ad agosto è ripartito da Livigno, nell’Alta Valtellina, il percorso di preparazione estiva della Nazionale azzurra di Pista Lunga. I senior del d.s. Maurizio Marchetto e dell’allenatore sprint Matteo Anesi riprendono in Italia dopo aver messo basi importanti a Inzell, in Germania, durante il mese di luglio. Tutti in raduno fino al 9 settembre per avvicinarsi a una stagione su cui ancora regna qualche incertezza. A Livigno si farà uno stage di altura con l’ultimo raduno “a secco” prima di concentrarsi, da settembre, sul lavoro specifico sul ghiaccio. In questi giorni dunque molta bici, allenamenti sulla Pista di atletica, palestra, balzi, roller e, per gli sprinters, anche qualche seduta di short track nel ... Leggi su sportfair

Pista lunga, a Livigno il quarto raduno della nazionale senior

Gli azzurri al lavoro fino al 9 settembre. In programma bici, allenamenti sulla pista di atletica e in palestra. E qualche seduta di short track al Palaghiaccio di Bormio Gli azzurri della pista lunga ...

