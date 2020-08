Pisa, Moscardelli si ritira: addio al bomber barbuto (Di sabato 29 agosto 2020) Moscardelli appende gli scarpini al chiodo. L’attaccante del Pisa resta all’interno dello staff: addio alla barba più famosa del web Davide Moscardelli lascia il calcio giocato all’età di 40 anni dopo aver attraversato tutte le categorie, dai dilettanti alla Serie A. L’attaccante, diventato un’icona del web, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La sua barba non sventolerà all’interno del rettangolo verde. Il suo look lo ha reso famoso in mondo di campioni ed è diventato un brand, grazie anche alla crescita dei social. Affiancherà il tecnico Luca D’Angelo nel corso della prossima stagione. Lo ha annunciato il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ai microfoni di SestaPorta, giornale locale. La sua carriera non ha ... Leggi su zon

