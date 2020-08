Pisa. A breve 13 nuove stazioni di bike sharing in città (Di sabato 29 agosto 2020) Tredici nuove stazioni per Ciclopi, il servizio di bike sharing della città di Pisa. Sono quelle che saranno installate durante il mese di settembre in diversi punti della città, in modo da rendere più capillare un servizio molto apprezzato da turisti e residenti. Le stazioni sono in consegna in questi giorni negli uffici di Pisamo e saranno istallate a inizio settembre. Una volta a regime il numero di stazioni per il servizio di CicloPi (attualmente di 26) salirà a 39, confermando Pisa una delle prima città in Italia che pone attenzione alla mobilità ciclistica. Nel 2019 il Comune ha confermato le quattro “bike Smiles” su cinque di “Comuniciclabili”, ... Leggi su laprimapagina

EcoLunigiana : #Toscana - Come previsto dall’ordinanza firmata martedì 25 agosto dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi… - ngiocoli : @dianacalibana @rotre54 @ricpuglisi Dimenticavo: Pisa garantisce la DAD a tutti, sia in questo semestre che nel pro… - marcopomella : RT @ComunePisa: #Pisa #Mobilità a breve 13 nuove stazioni di #bikesharing in città #bikelife #ciclopi #bike #bici -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa breve Pisa. A breve 13 nuove stazioni di bike sharing in città - La Prima Pagina La Prima Pagina C’è un positivo in aereo. Personale in tuta anti-Covid preleva un passeggero

Momenti di apprensione per i passeggeri a bordo di un volo Ryanair Londra-Pisa. Mentre si trovavano a bordo dell’aereo in attesa del permesso per decollare dall’aeroporto di Stansted, hanno visto entr ...

Un positivo sul volo Londra-Pisa. Lui isolato, altri passeggeri liberi in Italia VIDEO

C’è un positivo a bordo del volo Ryanair Londra-Pisa. Il personale lo fa subito scendere. gli altri passeggeri invece liberi di circolare in Italia. Momenti di apprensione per i passeggeri per un posi ...

Momenti di apprensione per i passeggeri a bordo di un volo Ryanair Londra-Pisa. Mentre si trovavano a bordo dell’aereo in attesa del permesso per decollare dall’aeroporto di Stansted, hanno visto entr ...C’è un positivo a bordo del volo Ryanair Londra-Pisa. Il personale lo fa subito scendere. gli altri passeggeri invece liberi di circolare in Italia. Momenti di apprensione per i passeggeri per un posi ...