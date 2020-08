Perdonanza, L'Aquila omaggia il Maestro Ennio Morricone (Di sabato 29 agosto 2020) L'Aquila, 29 AGO - Si accenderanno di nuovo domani, 30 agosto, i riflettori sul 'Teatro del Perdono' all'Aquila per il concerto "Morricone dirige Morricone" che chiuderà la 726/a Perdonanza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

vaticannews_it : #28agosto #Perdonanza Possibilità di ricevere #indulgenza plenaria per i fedeli che attraverseranno la Porta Santa… - vaticannews_it : #29agosto #Zuppi, l'omelia dell'arcivescovo di Bologna per l'apertura della #PerdonanzaCelestiniana @VolaLAquila… - kappaespada : Nella Basilica di Collemaggio a L'Aquila il #29agosto del 1294, Pietro da Morrone, Papa Celestino V, istituì la Per… - infoitcultura : Perdonanza 2020, il ruggito di Enrico Ruggeri e l'abbraccio dell'Aquila - SignorAldo : RT @vaticannews_it: #29agosto #Zuppi, l'omelia dell'arcivescovo di Bologna per l'apertura della #PerdonanzaCelestiniana @VolaLAquila Appr… -