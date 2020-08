"Perché ci demonizzano". La peggior destra di sempre? Meloni, una lezione a sinistra e grillini (Di sabato 29 agosto 2020) “La peggiore destra di sempre”. È questo l'hashtag che è entrato nelle ultime ore tra le tendenze di Twitter, dove si sta dando libero sfogo agli insulti (e non solo) contro Matteo Salvini, Giorgia Meloni e compagnia. In particolare il leader della Lega è il più bersagliato Perché sarebbe l'esempio perfetto del modo becero di fare propaganda della destra di oggi, accusata di basarsi sull'odio e sulla diffusione di notizie false o inesatte. Ma non è tutto Perché i partiti dell'opposizione e personaggi come Flavio Briatore e Vittorio Sgarbi vengono accusati di incoraggiare comportamenti irresponsabili o sprezzanti delle regole. La Meloni ha deciso di intervenire a riguardo, stanca di un certo ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : 'Io, da Porto Rotondo a Cortina con il virus perché per il tampone ero negativo' #coronavirusitalia… - GIGUG1N : Visto che l'Erasmus lo cancellerano dalla faccia della terra per i prossimi anni, dove ti vorresti trasferi… — 'Dal… - ItalicaTestudo : RT @ilgiornale: A spiegare la ratio a Italia Oggi è stato il costituzionalista Luca Pedullà. Intanto Musumeci denuncia che a Lampedusa si è… - zazoomblog : Osimhen ma perchè non dovremmo abbandonarci allentusiasmo? - #Osimhen #perchè #dovremmo - giuliabottini : -

Ultime Notizie dalla rete : Perché demonizzano "L’ordinanza di Musumeci non è nulla" Ecco perché il governo non ha vinto ilGiornale.it La Lamorgese si copre gli occhi. Ma ecco perché è emergenza migranti

Ha definito “scomoda” la sua poltrona, ha parlato di “autunno caldo” alle porte ma, allo stesso tempo, si è sostenuto che sull'immigrazione non vi è alcuna emergenza in corso. Il riferimento è all'int ...

COVID, NUMERO ASL SEMPRE OCCUPATO, SCRIVE UN ALTRO DOCENTE: «CHIAMARE E' IMPOSSIBILE ...E POI SENTITE PERCHE' I MEDICI SI RIFIUTANO...»

Buongiorno in merito alla lettera che avete pubblicato su quel numero sempre occupato, aggiungo altro. Davanti all' ipotetico disservizio sono abituata ad andare sempre alla fonte, due giorni fa ho se ...

Ha definito “scomoda” la sua poltrona, ha parlato di “autunno caldo” alle porte ma, allo stesso tempo, si è sostenuto che sull'immigrazione non vi è alcuna emergenza in corso. Il riferimento è all'int ...Buongiorno in merito alla lettera che avete pubblicato su quel numero sempre occupato, aggiungo altro. Davanti all' ipotetico disservizio sono abituata ad andare sempre alla fonte, due giorni fa ho se ...