Per Clementi servono riforme sistemiche e coerenti (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - "Con questo taglio non ci sono pericoli". Sul Sì o il No al referendum sul taglio dei parlamentari si dice al momento ancora incerto su dove propendere, ma intanto critica le ragioni del No. In un'intervista al quotidiano "La Stampa" il costituzionalista Francesco Clementi dice che "questo testo, a differenza della riforma del 2016, è una riforma "secca", non organica, mentre ho sempre ritenuto utile una diversa ristrutturazione del bicameralismo e in quel quadro una riduzione del numero dei parlamentari". Affermazione dalla quale fa derivare la sua attuale incertezza, che si traduce in: questa alternativa "Aspettare che nei prossimi anni le forze politiche facciano una proposta organica oppure favorire una riforma incompleta, che tuttavia rompe la cappa di immobilismo?". Tuttavia si sente di escludere che il voto al taglio dei parlamentari ... Leggi su agi

