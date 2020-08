Pellegrini, che attacco a Koeman: “Dare il benservito a Suarez per telefono è stato irrispettoso” (Di sabato 29 agosto 2020) La rivoluzione in casa Barcellona è iniziata e, con ogni probabilità, si sentirà parlare ancora a lungo delle vicende in casa blaugrana. Il nome di Messi è quello di maggiore spicco, ma tanti altri big sembrano essere stati messi alle porte. Su tutti Luis Suarez che sarebbe stato fatto fuori dal neo tecnico Koeman con una telefonata di un minuto. A tal proposito, Manuel Pellegrini, attuale mister del Betis, ed ex Manchester City e Real Madrid tra le altre, parlando a ESPN si è scagliato contro la scelta e i modi adottati dall'olandese.Pellegrini: attacco a Koeman su Suarezcaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="526" Suarez (getty images)/caption"Personalmente non mi sembra corretto il ... Leggi su itasportpress

