Pd e Cinque stelle: lasciamo da parte gli slogan. E guardiamo alle scelte concrete sull’ambiente (Di sabato 29 agosto 2020) Si parla e si scrive molto di una alleanza permanente Pd-Cinque stelle. Si tratta di due forze politiche profondamente diverse come moralità, formazione, strutture e, soprattutto, contenuti. A questo proposito, tuttavia, vale la pena di sottolineare che entrambe indicano, tra gli obiettivi fondamentali, quello di uno “sviluppo sostenibile”, rispettoso della tutela dell’uomo e dell’ambiente, cui viene associato, spesso, un richiamo alla “economia circolare”, che dovrebbe risolvere alla radice il problema dei rifiuti. Purtroppo, ci si ferma qui. Perché manca, poi, qualsiasi indicazione di scelte concrete, anche se solo di tendenza, atte a raggiungere realmente questi obiettivi. Anzi, si parla contemporaneamente di favorire al più presto la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cinque stelle Palazzo Sirignano diventa hotel a cinque stelle, la sfida imprenditoriale di Mr. Alcott Il Mattino Sondaggi Lega primo partito (altro che calo). Tonfo del... Ecco i dati

Sondaggi. La Lega rimane prima forza politica con il 27,3% dei consensi seguita dal Pd con il 20,4%. Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si equivalgono con il 14,4%. Bene Forza Italia che sale al 6 ...

VERSO LE AMMINISTRATIVE – Greco (M5s) “Ad Agnone per l’unità la vecchia politica ha detto no. Andiamo avanti da soli”

CAMPOBASSO – Nulla di fatto, Il Movimento Cinque stelle. come dice in una nota il portavoce al Consiglio regionale Andrea Greco, ha cercato l’unita delle forze politiche ad Agnone soprattutto con il ...

