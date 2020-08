Pavia, trovati 38 cani denutriti, tenuti al buio e nella sporcizia per anni (Di sabato 29 agosto 2020) Nelle campagne di Marcignago (Pavia), l’Ats di Pavia ha fatto una scoperta raccapricciante. Una 60enne, vedova da pochi mesi e nota al Comune per i suoi problemi di salute, ha tenuto ben 38 cani sottochiave, al buio, sporchi e denutriti, nella sua abitazione. Fortunatamente, ora gli animali sono stati liberati dalla loro prigionia, riporta La Provincia Pavese, che per prima ha dato la notizia. Lo scorso dicembre un’altra sconcertante storia di maltrattamenti sui cani arrivava dalla zona di Verona. Sporchi, denutriti e malati Sono 38 e quasi tutti di razza Breton. Alcuni avrebbero vissuto in queste precarie condizioni, nella sporcizia e denutriti, per almeno 3 anni. ... Leggi su thesocialpost

