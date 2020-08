Pavia, evade dai domiciliari per andare a casa della ex: arrestato (Di sabato 29 agosto 2020) Pavia, 29 agosto 2020 - È evaso dagli arresti domiciliari, dove era stato posto dopo essere stato in carcere per maltrattamenti in famiglia, per cercare di tornare a casa dell'ex fidanzata, da lui ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Pavia, evade dai domiciliari per andare a casa della ex: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia evade Pavia, evade dai domiciliari per andare a casa della ex: arrestato Il Giorno Pavia, evade dai domiciliari per andare a casa della ex: arrestato

Pavia, 29 agosto 2020 - È evaso dagli arresti domiciliari, dove era stato posto dopo essere stato in carcere per maltrattamenti in famiglia, per cercare di tornare a casa dell'ex fidanzata, da lui agg ...

Milano, evade dai domiciliari e va a casa della vittima: arrestato

Milano, 29 ago. (askanews) - Un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per evasione dai domiciliari. L'uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed era ...

Pavia, 29 agosto 2020 - È evaso dagli arresti domiciliari, dove era stato posto dopo essere stato in carcere per maltrattamenti in famiglia, per cercare di tornare a casa dell'ex fidanzata, da lui agg ...Milano, 29 ago. (askanews) - Un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per evasione dai domiciliari. L'uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed era ...