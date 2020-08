Pavel Nedved, il ragazzo studioso che inseguì il sogno del padre. Dall’osservatore Zeman al Pallone d’Oro (Di domenica 30 agosto 2020) 48 anni per Pavel Nedved. L’attuale vicepresidente della Juventus è nato a Cheb, una piccola città della provincia boema. Il padre Vaclav amava il calcio ed era anche un discreto giocatore. Ma quando la vita ti impone di scegliere tra la passione e la famiglia, il 99% sceglie la seconda. E così fece anche Vaclav, scelse l’amore per Ana, un lavoro sicuro in fabbrica. Suo figlio Pavel aveva ereditato i suoi tratti somatici e la sua passione, il calcio. Un ragazzo serio e studioso, sempre tra i migliori a scuola, che nel tempo libero si divertiva a calciare un Pallone contro il muro. La sua prima occasione è al Cheb, la squadra del paese. E Pavel diventa subito un idolo. Corre, non si stanca mai, calcia forte e ... Leggi su calcioweb.eu

GoalItalia : 'Davo molto fastidio perché ero forte, avevano paura di me e parlavano' ?? Pallone d'Oro 2003 ?? Vicepresidente dell… - juventusfc : #OnThisDay, nel 2001, due GRANDI debutti ??! ?? Pavel Nedved e @gianluigibuffon, eterne leggende bianconere! ?… - filoferranti : RT @GoalItalia: 'Davo molto fastidio perché ero forte, avevano paura di me e parlavano' ?? Pallone d'Oro 2003 ?? Vicepresidente della Juvent… - hbk_89 : RT @GoalItalia: 'Davo molto fastidio perché ero forte, avevano paura di me e parlavano' ?? Pallone d'Oro 2003 ?? Vicepresidente della Juvent… - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: 'Davo molto fastidio perché ero forte, avevano paura di me e parlavano' ?? Pallone d'Oro 2003 ?? Vicepresidente della Juvent… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavel Nedved Pavel Nedved, la Furia Ceca Pallone d'Oro ai tempi della Juve TUTTO mercato WEB McKennie alla Juve, è ufficiale: ecco la firma del contratto

L'ex centrocampista dello Schalke 04 diventa il primo statunitense della storia bianconera: l'accordo siglato con il vicepresidente Pavel Nedved ...

Calciomercato Juventus, Higuain non molla | Cessione complicata

La nuova era di Andrea Pirlo alla Juventus è appena iniziata, ma il tecnico bresciano deve fare già i conti con le prime difficoltà, soprattutto sul fronte mercato. Tra i temi più caldi affrontati da ...

L'ex centrocampista dello Schalke 04 diventa il primo statunitense della storia bianconera: l'accordo siglato con il vicepresidente Pavel Nedved ...La nuova era di Andrea Pirlo alla Juventus è appena iniziata, ma il tecnico bresciano deve fare già i conti con le prime difficoltà, soprattutto sul fronte mercato. Tra i temi più caldi affrontati da ...