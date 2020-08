Pattinaggio velocità, la Nazionale riparte da Livigno: nove azzurri convocati (Di sabato 29 agosto 2020) La Nazionale azzurra di pista lunga riparte da Livigno, in Alta Valtellina. Sono nove gli atleti convocati, gli stessi presenti sin dal primo raduno di Senigallia con l’eccezione di Davide Ghiotto, assente per infortunio: Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Sporting Club Pergine), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Enrico Salino (Fisio Pro Team), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro). In provincia di Sondrio è in programma uno stage di altura con l’ultimo raduno a ‘secco’ prima del lavoro specifico sul ghiaccio in programma da settembre. Leggi su sportface

